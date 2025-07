Homem desaparece após ida ao barbeiro no Rio de Janeiro Nelson Júnior é confundido com informante por criminosos em Costa Barros Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 00h04 (Atualizado em 03/07/2025 - 00h04 ) twitter

Homem é visto sendo agredido e chamado de ‘X9’ após desaparecer

No Rio de Janeiro, Nelson Antônio de Oliveira Júnior, de 42 anos, desapareceu após sair para cortar o cabelo na comunidade da Quitanda, em Costa Barros. Ele havia combinado de encontrar a esposa, Aline, após o corte. Entretanto, após enviar uma mensagem à mulher dizendo que já estava a caminho, ele ficou incomunicável.

Preocupada com o sumiço do marido, Aline foi à barbearia onde Nelson estaria, mas encontrou o local fechado. Mais tarde, ela recebeu informações de que Nelson teria sido abordado por criminosos locais, agredido e confundido com um informante.

Nelson trabalhava há nove anos em uma fábrica de refrigerantes e não tinha envolvimento com atividades criminosas, segundo a família. O casal havia se mudado para Jacarepaguá buscando segurança. Diante do desaparecimento, Aline fez um apelo por informações que possam permitir um adeus digno ao marido.

Assista ao vídeo - Homem é visto sendo agredido e chamado de ‘X9’ após desaparecer

