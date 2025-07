Prestador de serviço morre após ser atropelado na pista do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP)

Um homem morreu após ser atropelado na pista do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Acontecia uma manutenção no local durante o acidente. Rodrigo Augusto Lucena Barros era prestador de serviço e atuava para uma terceirizada. O motorista afirmou à Polícia Civil que, antes da colisão, ele fez o retorno na cabeceira da pista, mas a vítima não estava no campo de iluminação do farol e não usava o colete refletivo. Por isso, ele disse que não conseguiu ver o trabalhador. A versão foi confirmada por uma testemunha. O Cidade Alerta teve acesso ao áudio da torre de controle que fala do acidente. O aeroporto foi fechado para pousos e decolagens nesta quarta (2).



