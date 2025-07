Exclusivo: mulher sofre aborto e é intimidada por ex-namorado no hospital

Um homem de 35 anos usou uma identidade falsa para invadir o Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte (MG), com um único objetivo: intimidar a ex-namorada, uma jovem de 21 anos, que estava internada após perder o filho que esperava dele. Ela ficou 20 dias em cárcere privado. Agora, ela fala pela primeira vez e conta detalhes chocantes desse relacionamento marcado por ameaças, agressões e terror. O suspeito está foragido, e a ex teme que ele volte e cumpra as ameaças de morte.



