Leonardo Serpa, cantor de pagode, é morto a tiros em Salvador O crime ocorreu em frente a uma lanchonete após uma discussão; o suspeito está foragido Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 23h52

Cantor de pagode morre baleado ao tentar separar briga de amigos com atirador

Leonardo Serpa, jovem cantor do grupo de pagode O Original, foi morto a tiros junto com dois amigos em Salvador (BA). O incidente aconteceu em frente a uma lanchonete onde Anderson e Leonardo discutiam com um homem que jurou o casal de morte antes de se retirar. Minutos depois, ele voltou armado e disparou contra o trio. As vítimas morreram no local.

A polícia investiga o motivo da discussão enquanto busca localizar o atirador ainda foragido. Durante as investigações, foi revelado que Anderson e Leonardo tinham antecedentes criminais por roubo. A mãe de Leonardo Serpa expressou sua dor pela perda do filho trabalhador e sonhador, clamando por justiça.

