Artefato suspeito em Viracopos é identificado como item pirotécnico Polícia descarta ameaça de bomba no aeroporto de Campinas Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 20h55 (Atualizado em 25/06/2025 - 20h55 )

Artefato suspeito encontrado no aeroporto de Viracopos não era bomba, informa polícia

A Polícia Militar descartou a existência de uma ameaça de bomba no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, após um objeto suspeito ser encontrado em um carrinho de bagagens. O item foi identificado como um artefato pirotécnico utilizado em shows indoor.

O tenente Antunes informou que o objeto foi descoberto por funcionários do aeroporto, que acionaram a Polícia Federal e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE). Após análise com raio-X, foi constatado que o artefato continha uma pequena quantidade de pólvora, mas não representava perigo imediato.

O GATE utilizou uma manta para isolar o objeto e o levou para São Paulo, onde será elaborado um relatório técnico. A Polícia Civil investigará o caso, analisando imagens de câmeras de segurança para identificar quem deixou o artefato no local. A Polícia Federal também pode participar da investigação, dada a localização do incidente dentro do aeroporto.

Artefato suspeito encontrado no aeroporto de Viracopos não era bomba, informa polícia

