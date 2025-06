Veja a imagem que colocou o padrasto de Larissa Manuela na cena do crime

Diego Sanches, o padrasto de Larissa Manuela, passou a noite na cadeia depois de confessar ter matado a menina de 10 anos. O Cidade Alerta teve acesso às câmeras de segurança que ajudaram a polícia a identificar o responsável pela morte da criança. Às 8h09, Diego entrou na viela que dá acesso à casa de Larissa. Seis minutos depois, ele saiu do local. Às 8h17, Diego apareceu correndo, porque havia esquecido o celular no local do crime. Às 8h21, ele foi embora. O padrasto chegou a alegar para a polícia que saiu de casa e foi direto para o trabalho, mas, com essas imagens, é possível confirmar que ele esteve na casa de Larissa no dia do crime.



