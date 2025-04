Auxiliar de enfermagem preso por abuso sexual de paciente em coma no Hospital das Clínicas Médico residente flagra crime e aciona polícia em São Paulo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 00h16 (Atualizado em 29/04/2025 - 00h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Auxiliar de enfermagem é preso por estupro de vulnerável contra paciente em coma em São Paulo

Rafael Menezes dos Santos, auxiliar de enfermagem de 31 anos, foi preso em flagrante no Hospital das Clínicas, em São Paulo, por abusar sexualmente de um paciente em coma de 39 anos. O incidente ocorreu na Unidade de Terapia Intensiva durante o plantão noturno. Um médico residente percebeu uma movimentação suspeita no leito do paciente e alertou a segurança do hospital, que prontamente acionou a Polícia Militar.

O Hospital das Clínicas, reconhecido como o maior da América Latina, demitiu Rafael por justa causa imediatamente após o ocorrido e está colaborando com as investigações policiais. A vítima permanece em estado crítico e não tinha condições de se defender no momento do ataque. Embora Rafael não possuísse antecedentes criminais, a polícia está investigando se ele pode ter cometido outros crimes semelhantes em diferentes unidades de saúde.

A ação rápida do médico residente foi fundamental para a prisão em flagrante do agressor e destaca a importância da vigilância contínua em ambientes hospitalares para proteger pacientes vulneráveis.

Assista em vídeo - Auxiliar de enfermagem é preso por estupro de vulnerável contra paciente em coma em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!