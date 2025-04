Recepcionista de hotel desaparece misteriosamente em São Paulo; família suspeita do ex-marido

A recepcionista de hotel Beatriz, de 31 anos, desapareceu em Serra Negra (SP), onde mora com o filho de 8 anos. O garoto é fruto do relacionamento da mulher com o ex-marido, Thiago. Os dois se separaram após 14 anos juntos. Segundo a família, após os parentes flagrarem uma agressão do homem, eles descobriram que Beatriz sempre viveu um relacionamento violento. A camareira tinha uma medida protetiva contra o ex. Segundo a mãe dela, Thiago passou a perseguir e ameaçar a filha após a separação. A família tem certeza que o homem tem envolvimento no sumiço. O Cidade Alerta conseguiu conversar com Thiago sobre o desaparecimento da ex-companheira. Acompanhe!



