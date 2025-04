GCM e amigo são assaltados e acabam mortos após tentarem recuperar moto roubada em SP

Jhonatas, um guarda civil metropolitano, e um amigo foram assassinados em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, após irem atrás dos criminosos que haviam furtado a moto do GCM. Imagens de câmera de segurança registraram o crime. O amigo do GCM chegou a postar nas redes sociais um vídeo em que mostra Jhonatas armado, ao lado da moto recuperada. Pouco tempo depois, dois menores suspeitos do furto entraram em luta corporal com o agente. Um deles tomou a arma de Jhonatas e disparou contra as vítimas. Os dois adolescentes foram apreendidos. A polícia agora faz buscas pela arma do GCM, usada no crime.



