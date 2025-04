Briga entre instaladores de internet termina em morte na zona sul de São Paulo Discussão sobre instalação de cabos leva a homicídio; família da vítima clama por justiça Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 23h07 (Atualizado em 07/04/2025 - 23h07 ) twitter

Homem mata colega de trabalho com a faca da marmita após desentendimento

Na zona sul de São Paulo, um desentendimento entre dois instaladores de fios de internet resultou em tragédia. Endrique atacou seu colega Régis com uma faca da marmita após uma discussão sobre a instalação dos cabos. Apesar dos esforços do patrão para socorrer Régis levando-o ao hospital, ele não resistiu aos ferimentos.

O conflito começou quando Endrique criticou o trabalho de Régis, levando a uma discussão acalorada que continuou no carro do patrão. Durante a briga física que se seguiu fora do veículo, Endrique usou a faca para atacar Régis.

Após o incidente, Endrique foi abordado pela polícia com roupas sujas de sangue, mas conseguiu ser liberado ao alegar ter sido vítima de um assalto. A família de Régis agora pede justiça enquanto as investigações continuam sob responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública. Endrique já teria deixado Cotia após o ocorrido.

