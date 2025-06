‘Cadeia é pouco’, diz mãe de jovem esfaqueada por ex-namorado Familiares da adolescente de 15 anos se manifestaram após ex-namorado ser detido em Santa Rita, na Paraíba; confira Cidade Alerta|Do R7 05/06/2025 - 14h51 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h51 ) twitter

Beatriz, de 15 anos, foi esfaqueada no meio da rua pelo ex-namorado, de 17 anos Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso de Beatriz, uma adolescente de 15 anos, assassinada no meio da rua pelo ex-namorado, de 17 anos, na cidade de Santa Rita, no estado da Paraíba. Segundo familiares da vítima, os dois jovens haviam encerrado um relacionamento após sete meses por conta de ciúmes do rapaz, que exigia o acesso às redes sociais da namorada e a pressionava com um comportamento possessivo.

Em entrevista, a mãe de Beatriz afirmou que, após o término, a filha começou a receber mensagens com ameaças, mas nunca contou nada sobre isso à família. No dia anterior ao crime, a genitora recebeu uma ligação do acusado, que perguntou o itinerário da jovem no dia seguinte, o que levantou suspeitas às autoridades de que a ação foi premeditada.

Com a informação em mãos, o ex-namorado foi até um salão de beleza, onde Beatriz procedimentos estéticos. Ao perceber a desatenção da jovem, o agressor a esfaqueou. Ela fugiu pelas ruas gritando por socorro, mas foi perseguida e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

Indignada com perda da filha, a mãe clamou por justiça e mandou um recado ao agressor: “Cadeia pra tu é pouco. Tu é um covarde. A gente quer justiça, e nós vamos ter”.

Em depoimento, o acusado alegou que o crime foi motivado por uma suposta traição durante o relacionamento com a vítima.

O jovem segue detido pela polícia e aguarda decisão judicial. Um amigo maior de idade que o ajudou a fugir após o crime está preso, acusado de favorecimento pessoal.

Confira a reportagem na íntegra:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.