Carro abandonado com itens suspeitos encontrado perto de cena de crime

Caso Vitória: colar feminino é encontrado dentro de carro abandonado próximo ao local do crime

Um carro branco de foi encontrado próximo ao local onde o corpo de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi encontrado. A fechadura do veículo está danificada, e ele está registrado no nome de uma pessoa já falecida. Dentro do carro, foram descobertos uma corda e um colar feminino, levantando suspeitas sobre uma possível conexão com o crime.

A Guarda Civil Municipal isolou a área ao redor do carro. Observações indicam que o veículo não foi movido recentemente, pois não há marcas de pneus visíveis e há folhas acumuladas sobre o capô. Atualmente, oito pessoas estão sendo interrogadas na delegacia para esclarecer o caso. A perícia chegou ao local para examinar o veículo em busca de mais evidências que possam ajudar na investigação.

Caso Vitória: colar feminino é encontrado dentro de carro abandonado próximo ao local do crime

