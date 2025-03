Carro encontrado perto do corpo de Vitória é investigado em Cajamar Veículo pode ter ligação com o crime; polícia analisa evidências Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 19h05 (Atualizado em 07/03/2025 - 19h05 ) twitter

Carro abandonado é encontrado próximo à localização do corpo de Vitória em Cajamar (SP)

Na cidade de Cajamar (SP), sete pessoas estão sendo ouvidas na delegacia sobre o caso de Vitória, com uma oitava convocada após novas informações surgirem. Um carro branco foi encontrado abandonado próximo ao local onde o corpo foi descoberto. O veículo está preservado para perícia, pois pode conter evidências cruciais para a investigação. Até agora, três outros veículos foram analisados pelos investigadores.

A Guarda Civil Municipal mantém o carro sob proteção até a chegada dos peritos, que buscarão determinar se o veículo foi usado no transporte do corpo ou se possui algum material genético relevante para o caso. A presença de um colar feminino dentro do carro aumenta a importância da perícia minuciosa no local antes de qualquer remoção.

As pessoas interrogadas podem ser questionadas sobre a propriedade do carro branco para estabelecer uma conexão direta com o crime. A investigação prossegue intensamente com a expectativa de que novas pistas possam levar à resolução do caso em breve.

