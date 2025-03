Casas desabam na zona oeste de São Paulo; equipes de resgate atuam na área Desabamento no Rio Pequeno deixa desaparecidos e mobiliza autoridades Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 23h58 (Atualizado em 20/03/2025 - 23h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casas desabam na zona oeste de São Paulo e tragédia deixa desaparecidos

Um desmoronamento ocorreu no bairro Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo, em uma área caracterizada por construções próximas e irregulares. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil e Polícia Militar estão no local para atender as vítimas. Duas pessoas foram resgatadas, enquanto outras duas permanecem desaparecidas. Até o momento, não há confirmação de mortes. A presença de materiais variados nas construções pode ter influenciado o colapso, agravado pelas fortes chuvas recentes. As autoridades continuam monitorando a situação para garantir a segurança dos moradores.

Assista em vídeo - Casas desabam na zona oeste de São Paulo e tragédia deixa desaparecidos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!