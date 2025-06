Caso Adalberto: laudo indica que manchas de sangue no carro são do empresário e de mulher Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 19/06/2025 - 19h47 (Atualizado em 23/06/2025 - 19h01 ) twitter

O empresário Adalberto Júnior foi encontrado morto dentro de um buraco no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Um laudo de DNA revelou que o sangue encontrado em seu carro pertence a ele e a uma mulher ainda não identificada. Para avançar nas investigações, a polícia solicitou a coleta de sangue da esposa de Adalberto, para fazer um confrontamento dos materiais. As autoridades também pretendem ouvir mulheres da família, amigas e pessoas próximas, além de confrontar o DNA com o de mulheres que estavam no evento de motociclistas em Interlagos, onde o empresário desapareceu.

