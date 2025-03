Caso Vitória: confira o depoimento da confissão de Maicol Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 18/03/2025 - 20h49 (Atualizado em 19/03/2025 - 01h03 ) twitter

O Cidade Alerta teve acesso ao depoimento da confissão de Maicol, principal suspeito pela morte de Vitória Regina de Souza. Ele conta que, na noite do desaparecimento, viu que a jovem estava voltando para casa e decidiu esperar por ela. O suspeito ofereceu uma carona e pediu para que ela não contasse à sua esposa do suposto envolvimento que eles tiveram no passado. Certo momento, de acordo com Maicol, Vitória teria partido para cima dele e o arranhado. Para se defender, ele teria a atacado com uma faca que levava no carro. Confira.

