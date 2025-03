Caso Vitória: mãe de testemunha explica relação do filho com Maicol Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 13/03/2025 - 19h41 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h04 ) twitter

A polícia busca ouvir uma testemunha-chave da morte de Vitória Regina de Souza. Cícero é um amigo de Maicol que também mora em Cajamar (SP). A mãe dele conversou com o Cidade Alerta sobre o caso Vitória e a relação do filho com o suspeito. Ela explicou que Cícero apenas conhecia Maicol, assim como a maioria das pessoas do pequeno bairro em que moram. Assista.

