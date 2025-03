Caso Vitória: Maicol está em todas as linhas de investigação, aponta advogado Fábio Costa Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 15/03/2025 - 18h28 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h07 ) twitter

Na frente da delegacia responsável pelas investigações do Caso Vitória, em Cajamar (SP), o repórter Aguiar Júnior entrevista Fábio Costa, advogado da família da vítima. Costa expõe como os depoimentos dos investigados e as contradições de Maicol complicam a situação do suspeito, único preso até o momento. O advogado cita, especialmente, o fato de a esposa de Maicol ter desmentido o álibi dele sobre o dia do desaparecimento da jovem de 17 anos.

