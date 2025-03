Caso Vitória: perícia avança com análise de carro em Cajamar Fios de cabelo e digitais são coletados; cão farejador auxilia investigação Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 17h39 (Atualizado em 07/03/2025 - 17h39 ) twitter

Caso Vitória: fios de cabelo e digitais são analisados em carro periciado

A polícia continua investigando a morte de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, em Cajamar (SP). Peritos analisam um veículo onde três fios de cabelo foram encontrados. Dois especialistas trabalham na coleta de digitais utilizando etiquetas de identificação. Um cão farejador indicou possíveis locais de interesse nos bancos traseiros e no câmbio do carro.

Os peritos se concentram em identificar digitais nas portas e no porta-malas do veículo. A presença dos fios de cabelo no porta-malas é considerada incomum. A sinalização do cão farejador nos bancos traseiros e no câmbio é relevante para a investigação.

