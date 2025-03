Caso Vitória: polícia faz buscas por testemunha-chave em endereço próximo à casa de Maicol Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 13/03/2025 - 18h54 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta quinta (13), a polícia concentra os esforços em localizar novas testemunhas que podem ter relação com a morte de Vitória Regina de Souza. Mais cedo, os agentes foram a um endereço, mas não encontraram ninguém no imóvel. As equipes retornaram a essa casa e agora continuam as buscas por essa testemunha-chave. A casa fica perto do terreno da casa de Maicol, o principal suspeito do crime que está preso na delegacia de Cajamar (SP).

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

#CidadeAlerta #ReinaldoGottino