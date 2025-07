Cemitério clandestino do PCC descoberto em Cotia Polícia investiga ligação com tribunal do crime na região Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 20h15 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Um cemitério clandestino do PCC foi descoberto na zona rural de Cotia.

Foram encontradas duas covas, sendo uma com um corpo.

Autoridades suspeitam que a área é utilizada pelo tribunal do crime para desova.

Ainda há indícios de até oito outras covas e sinais de desmanche de veículos na região.

Cemitério clandestino do PCC é encontrado em Cotia, na Grande SP

Um cemitério clandestino atribuído ao PCC foi identificado na zona rural de Cotia, na Grande São Paulo. Duas covas foram encontradas no local, uma delas contendo um corpo. As autoridades suspeitam que a área seja usada pelo tribunal do crime para desova. A Polícia Civil, a Polícia Científica e a Defesa Civil estão no local, com o Corpo de Bombeiros acionado para ajudar nas buscas.

O cemitério foi descoberto por pescadores que notaram terra remexida. Além das duas covas confirmadas, há indícios de até oito outras covas na região. Sinais de desmanche de veículos e estruturas rudimentares sugerem julgamentos no local. Pontos de fogueiras levantam suspeitas de outros crimes ocorridos ali.

A equipe da Defesa Civil está escavando a área acompanhada por guardas civis para segurança. A densa vegetação dificulta as buscas, aumentando as suspeitas de mais covas escondidas na mata fechada.

Assista ao vídeo - Cemitério clandestino do PCC é encontrado em Cotia, na Grande SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!