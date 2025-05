Chefe de facção preso nu em São Paulo admite mais homicídios Jean Almeida, líder da GDE, foi detido em operação conjunta e confessou 11 crimes Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h53 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h53 ) twitter

Chefe de facção é preso nu e afirma que cometeu mais crimes do que constava na delegacia

Jean Almeida, conhecido como Dedé, foi capturado pela polícia em um apartamento na Vila Mariana, São Paulo. Procurado por pelo menos oito homicídios, ele é apontado como líder da facção Guardiões do Estado (GDE) de Fortaleza. Durante a prisão, Jean afirmou ter cometido 11 homicídios, número superior ao registrado pelas autoridades.

A operação que levou à captura foi realizada em conjunto pelas polícias de São Paulo e Rio Grande do Norte. No momento da prisão, Jean estava sem roupas e acompanhado de sua parceira Ana, também envolvida nas atividades criminosas. Drogas e anotações relacionadas ao tráfico foram apreendidas no local.

Jean mudou-se para São Paulo com o objetivo de expandir as operações de tráfico da facção para o Nordeste. Ele evitava sair de casa devido ao sistema SmartSampa de reconhecimento facial, delegando tarefas externas à esposa, incluindo transações financeiras ligadas ao crime. Documentos encontrados indicam preparação para possíveis fugas ou disfarces. Jean e Ana aguardam audiência de custódia; ele deve permanecer preso na capital paulista.

