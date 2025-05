Choro fatal: mãe defende filha com ‘unhas e dentes’ e acaba morta pela vizinha Vítima estava grávida do terceiro filho e não resistiu após briga marcada por socos e pontapés; entenda o caso que chocou a cidade de Guarulhos (SP) Cidade Alerta|Do R7 20/05/2025 - 19h33 (Atualizado em 20/05/2025 - 19h33 ) twitter

Maíne Maria, grávida do terceiro filho, é morta, em uma viela, pela vizinha que se incomodou pelo choro de sua filha de 1 anos Reprodução/ RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso da gestante Maíne Maria, de 28 anos, morta pela vizinha, Jéssica Cristina, durante uma discussão, na viela Barra Ribeiro, localizada em Cumbica, na cidade de Guarulhos (SP). De acordo com informações, a motivação do crime seria o choro da filha defendida por Maíne com ‘unhas e dentes’.

Grávida de nove meses e mãe de dois filhos, um menino com 5 anos, e uma bebê de apenas 1 ano, Maíne se desdobrava para conseguir administrar o cuidado dos filhos, da sua gestação e as tarefas de casa.

Mas, como toda bebê, a criança chorava. A vizinha acabou se incomodando e foi brigar com Maíne, na tentativa de fazer com que ela fizesse a criança parar de chorar.

Ambas se conheciam há cerca de dez anos, e o histórico de inimizade era recente.

‌



Cansada de escutar o choro, Jéssica decidiu bater na porta de Maíne e o bate-boca acabou escalando para violência, com socos e chutes.

A mãe de Maíne, interveio e tentou apartar a briga, mas não obteve sucesso. Em relatos, adquiridos pela equipe do Cidade Alerta, os vizinhos também teriam buscado evitar uma tragédia.

‌



A vítima não deixou barato e defendeu sua filha com “unhas e dentes”, mas em um dos empurrões dados por Jéssica, Maíne acabou se desequilibrando, caindo e batendo a cabeça na quina do degrau de uma pequena escada de concreto.

Ela chegou sem vida ao hospital e a bebê que esperava também não sobreviveu.

‌



Jéssica, por sua vez, fugiu da cena do crime, não voltou para sua casa e nem foi vista pelos vizinhos após o assassinato.

Por medo de possíveis retaliações, vizinhos e moradores da região optaram permanecer em silêncio.

A polícia segue em busca de Jéssica, que permanece até o momento foragida.

Confira a reportagem na íntegra:

