Chuva forte com granizo atinge São Paulo e afeta operações no Aeroporto de Congonhas nesta terça-feira (18) A tempestade resultou em transtornos em diversas áreas da capital paulista Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 17h47 (Atualizado em 18/03/2025 - 17h48 )

Chuva forte com granizo atinge São Paulo na tarde desta terça (18)

Uma forte chuva com granizo atingiu São Paulo na tarde desta terça-feira (18), causando alagamentos na zona leste da cidade e afetando as operações no Aeroporto de Congonhas.

A tempestade resultou em transtornos em diversas áreas da capital paulista. As condições meteorológicas severas exigiram manobras adicionais para aeronaves que chegavam ao aeroporto. Autoridades monitoram a situação para minimizar impactos na população e no tráfego aéreo.

