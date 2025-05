Chuva intensa provoca alagamentos em São Paulo nesta quinta-feira (22) Jaçanã e Jardim Brasil estão entre as áreas mais afetadas Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 23h46 (Atualizado em 22/05/2025 - 23h46 ) twitter

Chuva causa transtornos em bairros de São Paulo nesta quinta (22)

Fortes chuvas atingem São Paulo nesta quinta-feira (22), resultando em alagamentos significativos em diversos bairros. Jaçanã é um dos mais impactados, com relatos de interrupções no fornecimento de energia elétrica. No Jardim Brasil, motoristas enfrentam dificuldades em vias inundadas, aumentando o risco de acidentes.

O helicóptero da RECORD monitora as áreas mais afetadas, destacando a situação crítica em locais como Jaçanã e Jardim Brasil. Relatos de telespectadores indicam falta de energia elétrica na região.

Em Interlagos e outras partes da cidade, há registros de queda de árvores e ventos fortes. Essas condições adversas refletem chuvas excepcionalmente intensas para esta época do ano, impactando não apenas a capital paulista, mas também outras regiões do estado.

