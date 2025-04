Chuvas intensas causam caos em Santo André com alagamentos Defesa Civil alerta para riscos de transbordamento e deslizamentos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 21h09 (Atualizado em 31/03/2025 - 21h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem se segura em poste para não ser levado pela correnteza durante chuvas em SP

A forte chuva que atingiu São Paulo e a região metropolitana causou alagamentos significativos, especialmente em Santo André. Imagens aéreas capturadas pela RECORD mostraram pessoas usando caiaques para resgatar motoristas presos em veículos submersos, enquanto outras se seguravam em postes para evitar serem levadas pela correnteza.

A Defesa Civil emitiu alertas sobre o risco de transbordamentos e deslizamentos, recomendando que moradores busquem abrigo seguro. As equipes de resgate foram acionadas para auxiliar as vítimas nas áreas inundadas. O impacto foi sentido em várias cidades do ABCD paulista, como São Bernardo, São Caetano e Diadema, além de outras localidades vizinhas, dificultando o retorno seguro para casa de muitos trabalhadores.

Assista em vídeo - Homem se segura em poste para não ser levado pela correnteza durante chuvas em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!