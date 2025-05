Comerciante é morto durante assalto em São João de Meriti (RJ) Criminoso foge levando maços de cigarro após tentativa de roubo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 23h53 (Atualizado em 20/05/2025 - 23h53 ) twitter

Comerciante é executado a tiros durante assalto a armazém no Rio de Janeiro

Um comerciante de 53 anos foi morto durante um assalto em seu armazém no bairro Jardim José Bonifácio, em São João de Meriti (RJ). A vítima, Eduardo da Silva Soares, não reagiu ao ataque, mas foi agredida e baleada pelo assaltante, que fugiu levando poucos itens.

As câmeras de segurança capturaram o momento em que o criminoso entrou no armazém e anunciou o assalto. O comerciante foi levado para o fundo da loja, onde foi agredido e morto com um tiro. Após o crime, o ladrão tentou abrir o caixa e vasculhou os bolsos da vítima em busca de chaves, mas acabou levando apenas alguns maços de cigarro.

O assaltante chegou ao local na garupa de uma moto, conduzida por um comparsa que o aguardava do lado de fora para facilitar a fuga. A polícia está investigando o caso como latrocínio e analisa as imagens das câmeras de segurança para identificar os envolvidos.

Assista em vídeo - Comerciante é executado a tiros durante assalto a armazém no Rio de Janeiro

