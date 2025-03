'Como degolar uma pessoa': polícia descobre novas pesquisas no celular de Maicol Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 14/03/2025 - 18h04 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h05 ) twitter

Após investigações no celular de Maicol Antonio, o único suspeito preso que pode estar envolvido no caso Vitória Regina, foi descoberto que ele fez uma pesquisa sobre como degolar uma pessoa. Ele acumula diversas provas que complicam sua defesa, como: manchas de sangue no carro e na casa dele, mentiras para a polícia sobre estar com a esposa no dia do crime, imagens de Vitória antes dela desaparecer, ferramentas roubadas do padrasto que foram encontradas próximas do corpo da adolescente e até outra pesquisa sobre como limpar uma cena de crime. A polícia continua investigando o caso.

