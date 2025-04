Confirmação de sangue de Vitória em cativeiro e carro de Maicol Exame de abuso sexual de Vitória tem resultado inconclusivo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 23h15 (Atualizado em 16/04/2025 - 23h15 ) twitter

Laudos confirmam sangue de Vitória em cativeiro e carro de Maicol

Uma coletiva de imprensa revelou novas evidências no caso de Vitória Regina de Sousa, confirmando a presença do sangue da jovem no suposto cativeiro na casa do suspeito Maicol, assim como material genético dela no carro dele. Especialistas do Instituto de Criminalística utilizaram um scanner 3D para identificar o sangue na porta do banheiro na residência do suspeito. Entretanto, o local exato da morte ainda não foi determinado pela polícia.

O exame sobre possível abuso sexual foi inconclusivo devido às condições em que o corpo foi encontrado, sete dias após o desaparecimento, em uma área úmida e exposta ao sol e à chuva. A polícia descarta que Vitória tenha sido morta dentro do carro, como alegado por Maicol, devido à ausência de vestígios significativos de sangue no veículo. As investigações prosseguem para concluir o inquérito e esclarecer detalhes pendentes sobre o caso.

Assista em vídeo - Laudos confirmam sangue de Vitória em cativeiro e carro de Maicol

