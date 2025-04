Ginecologista brasileira acusada de matar marido sueco planejava golpe contra italiano Raoul Gerhard Josef foi encontrado envelopado com redes de piscina e objetos de ferro presos ao corpo em uma represa em Americana (SP) Cidade Alerta|Do R7 16/04/2025 - 14h32 (Atualizado em 16/04/2025 - 14h34 ) twitter

Médica ginecologista mata marido sueco Reprodução/ RECORD

O Cidade Alerta exibiu o plano frio e macabro da médica ginecologista brasileira, Natália Martins, para executar o marido sueco Raoul Gerhard Josef. O homem foi encontrado envelopado com redes de piscina e objetos de ferro presos ao corpo em uma represa, em Americana, no interior de São Paulo.

O casal se conheceu pela internet e logo o relacionamento passou para o mundo real, quando se casaram, na Suécia, em 2018. Depois renovarem os votos em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Os dois acabaram se relacionando a distância novamente, quando Raoul teve que ir para a Suécia para cuidar da mãe que estava doente, e Natália retornou sozinha ao Brasil.

Mas em 2023, o sueco tentou se reaproximar da esposa, e decidiu retornar ao Brasil. Porém, os sentimentos não eram recíprocos. “Quando ele veio morar com ela aqui, eu acho que ela cessou com a sua liberdade de fazer o que ela queria, de gastar o dinheiro como ela queria e de sair com quem ela queria”, diz Reynaldo Peres, delegado responsável pelo caso, falando sobre a situação financeira confortável, que o marido, mesmo estando distante, oferecia à esposa e, também, ao relacionamento amoroso que surgiu entre Natália Martins e Wanderlei de Oliveira enquanto o sueco estava longe.

Ao ser questionada sobre não ter prestado queixa sobre o desaparecimento do marido, Natália afirmou que ele a abandonou por estar doente. Sua resposta não convenceu os agentes, já que os documentos, passaporte e todas as roupas da vítima ainda estavam na casa.

Nos 11 celulares apreendidos na residência, pesquisas relacionadas a “corpo encontrado na região” e “como sacar pensão na Suécia” chamaram a atenção dos investigadores.

Com as informações obtidas, a polícia foi ao local de trabalho do amante de Natália, Wanderlei de Oliveira, e encontrou peças de ferro parecidas com as que estavam presas ao corpo da vítima.

Diante de tantas evidências, Natália e Wanderlei foram presos. A morte de Raoul foi constatada por diversas causas, como excesso de espancamento, traumatismo craniano e três lesões perfurocortantes (esfaqueamento).

A investigação ainda apontou que Wanderlei de Oliveira também passou a se tornar um alvo para Natália, com o objetivo de “queima de arquivo”, e que a mulher estaria planejando seu próximo golpe contra um italiano.

Confira a reportagem:

