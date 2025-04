Exclusivo: Pais de recém-nascida encontrada morta em Alagoas falam com o Cidade Alerta

Os pais da recém-nascida Ana Beatriz Silva de Oliveira, que foi encontrada morta em Novo Lino (AL), falaram com o Cidade Alerta. A mãe da bebê, Eduarda Silva de Oliveira, confessou ter matado a filha e foi autuada em flagrante. A polícia apura se há mais envolvidos na morte da menina de apenas 15 dias de vida. Agora, a audiência de custódia vai decidir se ela vai permanecer presa ou não. Eduarda contou com detalhes o que fez e o pai de Ana Beatriz, Jaelson da Silva Souza, que só conheceu a filha morta, falou sobre o caso. Acompanhe!



