Confissão de Maicol revela detalhes do crime contra Vitória Delegado explica como suspeito atraiu e atacou a vítima em São Paulo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 20h58 (Atualizado em 18/03/2025 - 20h58 )

Caso Vitória: delegado relata passo a passo do crime descrito por Maicol

A polícia de São Paulo realizou uma coletiva para atualizar a investigação sobre a morte de Vitória Regina de Souza. Maicol, o principal suspeito, confessou ter oferecido uma carona à jovem e a atacado com uma faca durante o trajeto. O delegado Fábio Lopes Cenachi detalhou que Maicol usou informações das redes sociais de Vitória para encontrá-la em um ponto de ônibus.

Maicol estava sob prisão temporária quando prestou sua confissão oficial. Ele manteve a calma durante todo o processo e admitiu ter lavado seu veículo e residência para ocultar evidências. A perícia constatou que o corpo de Vitória estava em decomposição avançada, indicando exposição entre cinco a sete dias antes da autópsia.

A motivação do crime ainda está sob investigação, mas acredita-se que a rejeição de Vitória às investidas de Maicol e sua ameaça de contar à esposa dele possam ter influenciado suas ações. O celular do suspeito continha fotos de Vitória e outras jovens com características semelhantes, sugerindo um comportamento obsessivo.

As autoridades continuam cruzando dados periciais e explorando possíveis novas pistas para encerrar o caso com precisão.

