Conflito entre testemunhas no caso Vitória aumenta tensão em Cajamar Discussão entre amigos de envolvidos gera dúvidas na investigação policial Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/03/2025 - 19h36 (Atualizado em 17/03/2025 - 19h36 )

Caso Vitória: testemunha diz ter sido ameaçado de morte por amigo de Maicol

Um conflito entre testemunhas no caso do desaparecimento de Vitória Regina de Souza trouxe novas dúvidas à investigação em Cajamar. Cícero, conhecido de Maicol, foi à delegacia após um desentendimento com Matheus, última pessoa a ver Vitória antes do desaparecimento. Matheus afirma ter sido ameaçado de morte e agredido por Cícero, enquanto Cícero nega as acusações, alegando que tentam incriminá-lo injustamente.

Os dois estiveram na delegacia em busca de esclarecimentos após a discussão. Matheus expressou temor devido à situação e à atenção policial na área. A expectativa agora gira em torno dos resultados dos laudos periciais, aguardados pelas partes envolvidas.

Cícero nega amizade com Maicol, alegando conhecê-lo apenas de vista. Ele também relatou estar em uma situação desconfortável após perder o emprego devido à sua ligação no caso. A polícia ainda busca esclarecer quem está envolvido na morte de Vitória.

