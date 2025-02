Conheça as funções da ‘Dama do Crime’ do PCC, presa em uma operação da Polícia Civil A mulher já havia sido capturada anteriormente com uma grande quantia em dinheiro, mas logo em seguida, foi posta em liberdade Cidade Alerta|Do R7 06/02/2025 - 17h56 (Atualizado em 06/02/2025 - 17h56 ) twitter

"Dama do Crime" é presa após ser alvo de operação da Polícia Civil do Tocantins e São Paulo Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta acompanhou de perto as informações sobre a prisão de Lúcia Gabriela, de 25 anos, conhecida como “Dama do crime”. Ela foi presa após acusações de ser líder de um consórcio de traficantes que foi alvo de uma operação feita pelas polícias civis de Tocantins e São Paulo. No total, quinze pessoas foram presas nos dois estados.

A mulher se passava de empresária e chefiava lojas em pelo menos cinco estados do Brasil. Cerca de 20 milhões de lucros viraram alvo da polícia. Segundos as investigações, ela intermediava a compra de drogas junto com o PCC em São Paulo e, distribuía entre os associados do crime em Tocantins.

Em julho de 2024, Lúcia foi presa com R$ 300 mil, e depois posta em liberdade. Porém, em pouco tempo voltou a ser investigada. Em dezembro daquele ano foi presa novamente, e cerca de 30 dias depois, os investigadores já teriam na mão o organograma com o nome dos lojistas vinculados a ela.

A “Dama do Crime” era o contato comercial de um grupo altamente perigoso e fortemente armado, que, inclusive, comprava armas vindas da Turquia. A mulher era responsável por administrar a movimentação da droga e recolhia os valores. As autoridades conseguiram apreender R$ 16 mil em dinheiro com o grupo, além de equipamentos usados na contabilidade do crime, como maquinetas e cartões. Entretanto, dois alvos continuam foragidos.

Confira a reportagem abaixo:

