Corpo de adolescente desaparecida é encontrado em Cajamar Pais de Vitória são hospitalizados após confirmação da morte da filha Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h25 )

O corpo da adolescente Vitória, desaparecida há sete dias, foi localizado em Cajamar, São Paulo . Após a confirmação da morte, seus pais foram levados ao hospital. As buscas envolveram drones e cães farejadores, com mais de cem equipes municipais participando. O corpo foi achado em uma área de mata após um cão detectar um odor forte. A identificação foi confirmada por familiares no local.

O inquérito está sob sigilo e detalhes sobre suspeitos ou prisões não foram divulgados. Autoridades municipais expressaram que esperavam encontrar Vitória viva, mas as evidências indicam um possível crime de ódio. A Polícia Civil lidera a investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.

Durante as buscas por Vitória, outro corpo feminino foi encontrado próximo a Jundiaí no sábado. Este segundo caso está sendo investigado separadamente pelas autoridades competentes.

