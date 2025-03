Corpo de adolescente é encontrado em Cajamar Delegado confirma que morte ocorreu há mais de 72 horas Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h23 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h23 ) twitter

Tempo de morte de Vitória é superior a 72 horas, afirma delegado

O corpo de Vitória Regina de Souza, uma adolescente, foi localizado em uma área de mata na cidade de Cajamar. O delegado responsável pela investigação informou que a morte ocorreu há mais de 72 horas e que é improvável que o crime tenha acontecido no local onde o corpo foi encontrado.

A investigação está sendo conduzida sob sigilo para não comprometer o andamento do caso. A conclusão das investigações será comunicada em uma coletiva futura. A polícia está utilizando provas técnicas e tecnológicas para avançar na investigação.

O corpo foi encontrado após buscas intensivas com a ajuda de um cão farejador da Guarda Civil. As equipes se dividiram em grupos para vasculhar a área, levando à localização do corpo de Vitória.

