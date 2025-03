Corpo de jovem é encontrado em quintal e três suspeitos são detidos Jovem desaparecida em Belo Horizonte teria cobrado dívida antes de ser morta Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 21h01 (Atualizado em 13/03/2025 - 21h01 ) twitter

Três pessoas são presas após corpo de mulher ser encontrado em quintal em Belo Horizonte (MG)

O corpo de Clara Maria Venancio Rodrigues, de 21 anos, foi descoberto em uma cova rasa coberta com cimento no quintal de uma residência em Belo Horizonte (MG). Após seu desaparecimento no último domingo, três suspeitos foram presos, incluindo Tiago Sampaio, ex-colega de Clara, suspeito de atraí-la com a promessa de pagar uma dívida de R$ 400.

O desaparecimento de Clara mobilizou amigos e família depois que a jovem, conhecida por não faltar ao trabalho, não apareceu no serviço. Antes de sumir, Clara enviou mensagens ao namorado mencionando que estava em busca do dinheiro com Tiago. No entanto, as respostas posteriores, consideradas estranhas pelos amigos, levantaram suspeitas.

A polícia foi alertada por denúncias e, ao chegar à casa do suspeito, um cheiro forte levou à descoberta do corpo. Bombeiros precisaram remover massa de concreto para recuperar os restos mortais da jovem. Investigações indicam que Tiago e um amigo, ambos ex-colegas de Clara em um restaurante local, estão envolvidos no crime.

Embora a dívida tenha sido citada como motivo, amigos de Clara acreditam que essa não foi a única razão para o crime brutal. A natureza meticulosa e planejada do assassinato, além do uso indevido do celular da vítima, sugerem uma motivação mais complexa. As circunstâncias exatas da morte ainda estão sob investigação policial.

