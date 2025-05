Crime brutal abala comunidade em Cruz das Posses (SP) Homem mata esposa e filha; filho sobreviveu Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 23h59 (Atualizado em 27/05/2025 - 23h59 ) twitter

Marido mata esposa e filha a facadas após discussão

O relacionamento de duas décadas entre Edson Silva de Oliveira e Valdirene Lopes da Silva terminou em tragédia em Cruz das Posses, distrito de Sertãozinho (SP). Após uma discussão em casa, Edson assassinou a esposa e a filha com uma faca. O filho adolescente não estava presente no momento do crime, mas ao retornar para casa, fugiu ao saber do ocorrido. Edson foi preso em flagrante e admitiu a autoria dos assassinatos.

A vizinhança relatou que a agressividade de Edson era conhecida, e Valdirene frequentemente sofria agressões motivadas por ciúme. No dia do crime, vizinhos não perceberam sinais de desentendimento. Após o ocorrido, Edson buscou socorro, mas já havia confessado o crime à polícia. O caso foi registrado como feminicídio e homicídio qualificado.

O filho de 17 anos está sob a proteção do Conselho Tutelar e será encaminhado para a família na Bahia. A pequena comunidade de Cruz das Possees está abalada pela violência do crime.

Assista em vídeo - Marido mata esposa e filha a facadas após discussão

