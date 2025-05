Mulher cai em emboscada e é assassinada a facadas por vizinhas

Pamela Daniele, de 26 anos, caiu em uma emboscada enquanto voltava da escola da filha. Ela tinha acabado de deixar a criança na escola quando foi rendida pelas duas vizinhas. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que Pamela é atacada pelas mulheres. Ao lado delas está um homem, comparsa das agressoras. A imagem não mostra, mas ele pega Pamela pelo pescoço e a joga no chão. É nesse momento que ela é esfaqueada várias vezes e não resiste. Na imagem é possível ver que uma criança, filha de uma das criminosas, tenta separar a briga. Depois de matar Pamela, elas fogem. A polícia tenta agora localizar as envolvidas e entender o que teria motivo um crime tão brutal.



