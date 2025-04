Criminosos atacam banco e quartel em Guaxupé; polícia busca suspeitos Explosões e tiros foram registrados; cinco veículos usados na fuga foram identificados Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 21h31 (Atualizado em 08/04/2025 - 21h31 ) twitter

Polícias procuram por quadrilha que atacou agência bancária e quartel policial em Minas Gerais

A Polícia Federal, em conjunto com as polícias de Minas Gerais e São Paulo, está à procura de uma quadrilha responsável por atacar uma agência bancária e um quartel da Polícia Militar em Guaxupé, Minas Gerais. O ataque ocorreu na madrugada desta terça-feira com explosivos e armas de grosso calibre.

Moradores registraram imagens dos criminosos encapuzados circulando pelas ruas e efetuando disparos. Durante a fuga, cinco veículos usados pelos suspeitos foram identificados pela polícia; dois deles foram encontrados capotados em uma estrada rural.

Enquanto as investigações prosseguem, há suspeitas de que parte do grupo tenha se deslocado para São Paulo. A área ao redor da agência foi isolada para ação do esquadrão antibombas, mas ainda não foi divulgado se algum valor foi roubado durante o ataque.

Um policial ficou ferido na mão por estilhaços de vidro durante o ataque, aumentando a sensação de insegurança entre os moradores locais.

