Daniel esclarece seu envolvimento em investigação do caso Vitória

Daniel Lucas Pereira explicou como seu nome foi envolvido na investigação do desaparecimento e assassinato de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, ao fotografar a placa de um carro a pedido de um policial. Ele relatou que as acusações contra ele começaram após esse incidente, já que Maicol afirmou falsamente que o carro de Daniel estava em Cajamar (SP), mesmo local que o crime foi cometido. Daniel alegou que estava assistindo a um jogo de futebol no momento do desaparecimento.

