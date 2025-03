Defesa Civil emite alerta severo para fortes chuvas na capital paulista Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 12/03/2025 - 21h02 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h02 ) twitter

Uma forte chuva atinge São Paulo no fim da tarde desta quarta (12) e já começa a provocar estragos em vários pontos. Um córrego em Osasco, na região metropolitana, registra um aumento significativo do nível da água. A Defesa Civil emitiu alerta severa para as zonas norte, oeste, central e alguns pontos da zona sul da capital paulista. Além das marginais Pinheiros e Tietê.

