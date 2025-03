Delegado-geral revela descoberta em investigação de cativeiro Imóvel do principal suspeito no caso Vitória é minuciosamente analisado Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 21h33 (Atualizado em 11/03/2025 - 21h33 ) twitter

‘Nós encontramos algo estranho’, diz delegado-geral para Altair Moraes sobre suposto cativeiro

O delegado-geral Artur Dian comunicou uma descoberta significativa durante a investigação do suposto cativeiro onde Vitória Regina de Souza, de 17 anos, teria ficado antes de ser assassinada.

Altair Moraes relatou que algo estranho foi identificado na casa, o que levou a polícia a intensificar suas buscas por evidências com o uso de cães farejadores, luminol e scanner 3D. As autoridades continuam cautelosas enquanto trabalham para esclarecer todos os detalhes do caso.

