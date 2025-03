Dentista é baleada durante tentativa de roubo em Suzano Criminoso morre em confronto com a polícia após ataque à vítima Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 21h32 (Atualizado em 26/03/2025 - 21h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem que atirou em dentista em Suzano (SP) é morto pela polícia

Uma dentista de 54 anos foi baleada enquanto estacionava seu carro em Suzano, na Grande São Paulo. O criminoso, identificado como Gabriel dos Santos Araújo, surpreendeu a vítima e disparou várias vezes antes de fugir com o veículo. O ataque ocorreu quando Bernadette tentava fechar o portão de sua casa e foi abordada por um homem armado. Ela entrou em pânico e gritou, levando o agressor a atirar contra ela. A dentista foi atingida no ombro e na cabeça e levada ao hospital em estado grave.

Gabriel, conhecido por seu histórico criminal e foragido após não retornar de uma saída temporária, abandonou o carro da vítima a cerca de 4 quilômetros do local do ataque. Ele levou a bolsa da dentista. A polícia usou imagens de câmeras de segurança para localizá-lo em sua residência.

Durante a abordagem policial, Gabriel tentou fugir e atirou contra os agentes, resultando em um confronto que terminou com sua morte. As investigações continuam para determinar se houve a participação de outras pessoas no crime. A família da dentista aguarda justiça enquanto ela luta pela vida no hospital.

Assista em vídeo - Homem que atirou em dentista em Suzano (SP) é morto pela polícia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!