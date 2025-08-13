Logo R7.com
Cidade Alerta

Desaparecimento de pai após entrar em carro intriga família

Wesley sumiu ao sair para comprar fraldas; polícia investiga caso

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Wesley, pai de um bebê de dois meses, desapareceu ao sair de casa para comprar fraldas.
  • Câmeras de segurança registraram Wesley entrando em um carro após uma breve conversa.
  • A polícia está investigando o caso e analisa imagens das câmeras, mas o paradeiro de Wesley ainda é desconhecido.
  • A família decidiu não dar entrevistas e a comunidade está abalada com o desaparecimento.

 

Wesley, um homem casado e pai de um bebê de 2 meses, desapareceu depois de sair de casa para comprar fraldas. Câmeras de segurança capturaram Wesley em uma rua, conversando ao telefone próximo a uma farmácia, quando um carro parou. Ele dialogou brevemente com o passageiro do veículo, entrou no carro, e desde então, não foi mais visto.

A família, preocupada com o sumiço repentino, procurou a polícia, que iniciou uma investigação. As imagens de segurança, agora em posse dos investigadores, ainda não elucidaram o paradeiro de Wesley. O veículo visto nas imagens foi encontrado e passou por perícia, mas a falta de informações sobre Wesley persiste.

As autoridades mantêm as investigações em sigilo na tentativa de juntar as peças deste enigma. Nenhuma hipótese foi descartada, incluindo a identidade dos ocupantes do carro. Até o momento, a família optou por não dar entrevistas, enquanto a comunidade local permanece impactada pelo desaparecimento mistério.

O que aconteceu com Wesley?

Wesley desapareceu após sair de casa para comprar fraldas. Ele foi visto em câmeras de segurança conversando ao telefone e entrando em um carro, e desde então não foi mais visto.


Como a família de Wesley reagiu ao seu desaparecimento?

A família de Wesley, preocupada com seu sumiço repentino, procurou a polícia, que iniciou uma investigação sobre o caso.

O que a polícia encontrou até agora na investigação?

A polícia analisou as imagens de segurança que mostram Wesley e também encontrou o carro em que ele entrou, que passou por perícia. No entanto, até o momento, não há informações sobre o paradeiro de Wesley.


A família de Wesley está fazendo declarações públicas sobre o caso?

Até o momento, a família de Wesley optou por não dar entrevistas sobre o desaparecimento, enquanto a comunidade local permanece impactada pela situação.

Últimas


