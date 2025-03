'Desce do carro!': Russomanno impede fuga de dono de agência que vende veículos sem documentos Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 15/03/2025 - 23h19 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Patrulha do Consumidor chegou à cidade de Itu, no interior paulista, para atender o chamado do Gustavo, do Antônio e da Andréia. Os três compraram carros numa agência de automóveis e não receberam os documentos dos veículos. Eles tentaram várias vezes resolver o problema, mas sem sucesso. Ao chegar à loja, Celso Russomanno foi avisado que o dono estava tentando deixar o local e impediu a fuga. "Tenho três vítimas aqui", avisou Celso. Acompanhe!

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

#CidadeAlerta #PatrulhadoConsumidor