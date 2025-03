Detalhes chocantes sobre a morte de Vitória Regina são revelados Roberto Cabrini apresenta informações exclusivas no Cidade Alerta Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 23h58 (Atualizado em 11/03/2025 - 23h58 ) twitter

Vitória sofreu abuso sexual e foi morta por estrangulamento, aponta laudo preliminar

O jornalista Roberto Cabrini divulgou no programa Cidade Alerta informações exclusivas sobre o caso de Vitória Regina. Segundo o laudo necroscópico preliminar, a jovem foi assassinada por estrangulamento e havia sinais de abuso sexual. Antes de sua morte, Vitória teria passado dois dias em cativeiro. Após o óbito, facadas foram desferidas em seu corpo no pescoço e no peito, possivelmente para confundir as investigações e simular um crime passional. Cabrini destacou que essas informações foram obtidas através de suas fontes confiáveis.

Assista em vídeo - Vitória sofreu abuso sexual e foi morta por estrangulamento, aponta laudo preliminar

