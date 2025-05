Duplo homicídio em frente a academia em Belém (PA) envolve policial e personal trainer Polícia busca esclarecer motivações e identificar terceiro atirador Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 23h46 (Atualizado em 20/05/2025 - 23h46 ) twitter

Um duplo homicídio ocorreu em frente a uma academia no bairro Sacramento, em Belém (PA), resultando na morte do personal trainer Alberto Quintela e do policial militar Rodrigo Alves. Alberto foi abordado por Rodrigo quando estava prestes a sair de carro e foi morto a tiros. Logo após, Rodrigo foi morto por um terceiro homem ainda não identificado.

A polícia investiga as circunstâncias que levaram Rodrigo a atirar em Alberto, além de buscar a identidade e as intenções do terceiro atirador. Testemunhas relataram que o homem misterioso atravessou a rua com uma arma e atirou em Rodrigo logo após o crime. As autoridades analisam imagens de câmeras de segurança para esclarecer os fatos e entender se o terceiro envolvido agiu para impedir o crime ou tinha outra ligação com o caso.

Alberto Quintela, de 30 anos, era morador do bairro Sacramento e havia começado a trabalhar na academia há um mês. Sua morte deixou familiares e amigos em estado de choque, incluindo sua esposa grávida. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e proceder com a remoção dos corpos.

