Empresário Adalberto Santos consumiu maconha antes de ser encontrado morto

Caso Adalberto: empresário consumiu maconha durante o evento de motos, afirma amigo

Adalberto Amarílio dos Santos Júnior foi encontrado morto no Autódromo de Interlagos. Durante a investigação, seu amigo Rafael Aliste revelou que ambos consumiram maconha e álcool em um evento de motociclismo no local. Exames toxicológicos não detectaram substâncias químicas como cocaína no organismo de Adalberto. A polícia analisa novas imagens que podem esclarecer as circunstâncias da morte.

Rafael mencionou que ele e Adalberto compartilhavam interesses por motociclismo e participavam frequentemente de eventos juntos. Uma calça encontrada no local foi descartada como pista após a esposa de Adalberto não reconhecê-la como dele. A polícia continua investigando o caso em busca de respostas.

