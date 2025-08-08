Empresário libanês desaparece após caminhada no Brás Ele foi visto pela última vez em trajeto habitual até sua loja Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 20h46 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um empresário libanês, conhecido por seu trabalho no Brás, São Paulo, está desaparecido há quatro dias. Câmeras de segurança capturaram o homem durante seu caminho habitual de casa até seu box de roupas na região central, um trajeto que ele faz há dez anos.

Na madrugada do desaparecimento, o empresário abriu sua loja de roupas e contatou um funcionário. Ele foi visto pela última vez próximo a uma praça entre sua residência e o trabalho. A polícia investiga o caso utilizando rastreamento de celular e análise de câmeras para determinar se ele foi vítima de crime. A comunidade libanesa está mobilizada para ajudar na busca por ele.

Veja também

‌



Em uma das gravações que captaram as agressões, uma mulher dá comida à criança e depois empurra a cabeça dela

Cidade Alerta playlist 1 / 15 Modo teatro Reproduzindo Crianças de uma creche de São Bernardo do Campo (SP) são vítimas de agressão e maus-tratos Empresário libanês que atua no Brás está desaparecido há quatro dias em São Paulo Sete homens são encontrados mortos em área de garimpo; eles teriam sido confundidos com quadrilha Homem é encontrado morto dentro de fossa de esgoto no interior de São Paulo Estudante de zootecnia desaparecida foi vista morta, segundo amante do namorado Mulher que foi abandonada pelo ex-marido quando teve AVC é espancada por ele após negar nova chance Homem tortura e mata jovem de 18 anos e é preso dois anos após o crime Pai de família é morto a facadas após tentar defender mulher de agressões em lanchonete Quatro amigos viajam para cobrar dívida de R$ 1 milhão e desaparecem no Paraná Homem é morto a tiros em bar durante confusão; mãe dele pressentiu o crime Sucesso Roubado: ator de Hollywood que perdeu tudo passa por transformação e reencontra irmão famoso Delegada se disfarça de motorista de aplicativo para flagrar suspeito de assédio Policiais fazem abordagens em busca de suspeitos de balearem agente em Paraisópolis, zona sul de SP Homem é morto a tiros após discussão em bar; atirador seria vizinho da mãe da vítima Identidade de suspeito de balear policial militar em Paraisópolis, em SP, é descoberta

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!