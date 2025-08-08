Empresário libanês desaparece após caminhada no Brás
Ele foi visto pela última vez em trajeto habitual até sua loja
Um empresário libanês, conhecido por seu trabalho no Brás, São Paulo, está desaparecido há quatro dias. Câmeras de segurança capturaram o homem durante seu caminho habitual de casa até seu box de roupas na região central, um trajeto que ele faz há dez anos.
Na madrugada do desaparecimento, o empresário abriu sua loja de roupas e contatou um funcionário. Ele foi visto pela última vez próximo a uma praça entre sua residência e o trabalho. A polícia investiga o caso utilizando rastreamento de celular e análise de câmeras para determinar se ele foi vítima de crime. A comunidade libanesa está mobilizada para ajudar na busca por ele.
